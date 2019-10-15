Президент Румынии пригласил на должность премьера Орбана
После краха правительства социал-демократов президент Румынии Йоханнис во вторник попросил сформировать правительство Людовика Орбана, лидера крупнейшей оппозиционной партии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристского альянса Европейской народной партии (ЕНП).
Если ему удастся сформировать правительство, его партия будет отвечать за выдвижение следующей кандидатуры страны в Европейскую комиссию.
Президент Румынии Йоханнис провел консультации с партийными лидерами после того, как на прошлой неделе правительство социал-демократов при премьер-министре Виорике Денчиле было свергнуто в результате голосования в парламенте.
Йоханнис, бывший лидер Национал-либеральной партии, сказал, что PNL "была единственной партией, которая пришла на консультации и прямо сказала: хотя будет трудно, она готова взять на себя управление в этот переходный период".
Йоханнис сказал, что у новоназначенного премьер-министра будет короткий мандат, поскольку он выступает за досрочные парламентские выборы.
Следующие парламентские выборы официально должны состояться в конце 2020 или в начале 2021 года.
Но они могут быть перенесены на начало следующего года, после того, как румыны в следующем месяце изберут нового президента.