Посол РФ у ЄС: греків може спіткати доля курдів

Греків може спіткати така ж доля, як сирійський курдів, яких "покинули" США, заявив посол Росії в ЄС Владімір Чижов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми попереджали курдів, що американці покинуть їх. І тут, на Родосі, я можу особисто попередити греків подумати про те, чи не чекає їх подібна доля", - сказав Чижов.

Виступаючи на Міжнародному форумі діалогів культури на грецькому острові Родос, Чижов розкритикував розширену оборонну угоду, підписану між США та Грецією під час візиту до регіону американського державного секретаря Майка Помпео на початку цього місяця.

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Під час цього візиту Помпео також засудив Туреччину за бурові роботи у Східному Середземномор'ї, назвавши дії країни "незаконними" та "неприйнятними".

"Я думаю, що це була помилка, але це моя особиста думка. Звичайно, слід запитати у греків про причини, через які ухвалене таке рішення. Але я не виключаю, що вони зробили це в умовах напруженості між США та Туреччиною. Однак це не означає, що це рішення добре зважене з точки зору перспективи", - заявив Чижов.

Щодо сирійської кризи, він підтримав ідею діалогу, заявивши, що Москва готова бути посередником між Анкарою та курдами, а також між курдами та Дамаском. Він також заявив, що ЄС не визнав уряд у Дамаску як партнера у цих переговорах.

Наступ Туреччини на півночі Сирії і виведення звідти військ США викликали жорсткий міжнародний тиск, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.

Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.

Анкара планує переселити 3,5 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.