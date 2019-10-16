Посол РФ в ЕС греков может постигнуть судьба курдов

Греков может постигнуть та же участь, что и сирийских курдов, которых "бросили" США, заявил посол России в ЕС Владимир Чижов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы предупреждали курдов, что американцы оставят их. И здесь, на Родосе, я могу лично предупредить греков подумать о том, не ждет ли их подобная судьба", - сказал Чижов.

Выступая на Международном форуме диалогов культур на греческом острове Родос, Чижов раскритиковал расширенное оборонное соглашение, подписанное между США и Грецией во время визита в регион американского государственного секретаря Майка Помпео в начале этого месяца.

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Во время этого визита Помпео также осудил Турцию за буровые работы в Восточном Средиземноморье, назвав действия страны "незаконными" и "неприемлемыми".

"Я думаю, что это была ошибка, но это мое личное мнение. Конечно, следует спросить у греков о причинах, по которым принято такое решение. Но я не исключаю, что они сделали это в условиях напряженности между США и Турцией. Однако это не означает, что это решение - хорошо взвешенное с точки зрения перспективы", - заявил Чижов.

Что касается сирийского кризиса, то он поддержал идею диалога, заявив, что Москва готова быть посредником между Анкарой и курдами, а также между курдами и Дамаском. Он также заявил, что ЕС не признал правительство в Дамаске в качестве партнера в этих переговорах.

Наступление Турции на севере Сирии и вывода оттуда войск США вызвали жесткое международное давление, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена ​​на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.

Анкара планирует переселить 3,5 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, которая простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.