Зеленський обговорив з президентом Латвії повернення виведених з України активів

Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом питання пошуку та повернення коштів злочинного походження, пов'язаних з ексчиновниками України, які були виведені до латвійських банків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Окрема тема сьогоднішньої розмови – це кошти злочинного походження, пов'язані з ексчиновниками України, які були виведені до латвійських банків з України. Тут ми налаштовані на активну двосторонню співпрацю. Це стосується і питання повернення цих активів, щодо яких вже є відповідне рішення суду, а також пошуку інших активів, які могли бути незаконно виведені з України до Латвії", – сказав Зеленський на спільній пресконференції.

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Напередодні стало відомо, що латвійський суд визнав злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями, та вирішив конфіскувати їх.

Зеленський також заявив, що "ми вже досягли позитиву у справах латвійських компаній, які зазнали спроб рейдерства та беззаконня".

"Українське правосуддя відновило справедливість. Така тенденція продовжиться і у справах інших постраждалих компаній. Це старт позитивних змін в Україні і покращення бізнес-клімату", - зазначив він.

Нагадаємо, Рига раніше скаржилася на проблеми латвійських підприємців в Україні.