Зеленский обсудил с президентом Латвии возвращение выведенных из Украины активов
Президент Владимир Зеленский обсудил со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом вопрос поиска и возврата средств преступного происхождения, связанных с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Отдельная тема сегодняшнего разговора - это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возврата этих активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию ", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции.
Накануне стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и решил конфисковать их.
Зеленский также заявил, что "мы уже достигли позитива по делам латвийских компаний, подвергшихся попыткам рейдерства и беззаконию".
"Украинское правосудие восстановило справедливость. Такая тенденция продолжится и в делах других пострадавших компаний. Это старт положительных изменений в Украине и улучшение бизнес-климата", - отметил он.
Напомним, Рига ранее жаловалась на проблемы латвийских предпринимателей в Украине.