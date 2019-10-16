Зеленский обсудил с президентом Латвии возвращение выведенных из Украины активов

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом вопрос поиска и возврата средств преступного происхождения, связанных с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Отдельная тема сегодняшнего разговора - это средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками Украины, которые были выведены в латвийские банки из Украины. Здесь мы настроены на активное двустороннее сотрудничество. Это касается и вопроса возврата этих активов, по которым уже есть соответствующее решение суда, а также поиска других активов, которые могли быть незаконно выведены из Украины в Латвию ", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции.

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Накануне стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и решил конфисковать их.

Зеленский также заявил, что "мы уже достигли позитива по делам латвийских компаний, подвергшихся попыткам рейдерства и беззаконию".

"Украинское правосудие восстановило справедливость. Такая тенденция продолжится и в делах других пострадавших компаний. Это старт положительных изменений в Украине и улучшение бизнес-климата", - отметил он.

Напомним, Рига ранее жаловалась на проблемы латвийских предпринимателей в Украине.