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Эрдоган выдвинул условие остановки наступления в Сирии

Среда, 16 октября 2019, 13:31

Наступление Турции на северо-востоке Сирии завершится, если курдские отряды в регионе сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны", заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эрдоган предупредил: если это условие не будет выполнено, ни одна власть не сможет остановить турецкую операцию.

Эрдоган заявил, что самым быстрым решением для курдских групп будет сдача оружия и выход из района "до вечера" среды, 16 октября.

По его словам, соглашение будет достигнуто, когда будет создана "безопасная зона", и Турция это не обсуждает.

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В рамках операции от "террористов" очищено 1200 кв. км территории Сирии, отметил турецкий лидер.

США на днях объявили санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также министров обороны, энергетики и внутренних дел. Дональд Трамп также заявил, что повысит пошлины на импорт турецкой стали и отменяет переговоры о торговом соглашении на 100 млрд долларов.

Эрдоган говорит, что не остановится даже несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение.

Анкара планирует переселить 3,5 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

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Сирия Турция Эрдоган
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