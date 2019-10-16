У Німеччині в один день загадково померли співробітники кур’єрської компанії

У Німеччині розслідують загадкову смерть двох співробітників компанії з доставки вантажів Hermes, які померли протягом кількох годин один за одним за нез’ясованих обставин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTV.

У вівторок вранці на території диспетчерського центру Hermes у Гальденслєбені знайшли мертвим 58-річного чоловіка. За кілька годин удень мертвим виявили 45-річного чоловіка на водійському сидінні у фургоні.

Окрім того, на території диспетчерського центру знайшли важко пораненим ще одного чоловіка. Проте поліція заявила, що цей випадок не викликає у них жодних підозр.

Смертельні випадки поліція вважає "нещасливим ланцюжком збігів". Команда з 120 осіб екстрених служб була залучена для розслідування смертей. Вони оглянули фургон на предмет можливого токсичного забруднення.

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Коли вони відкрили пакети всередині фургона, знайшли невелику кількість токсичної речовини. Проте поліція заявила, що виявлена кількість токсинів не становить небезпеки.

Поліція повідомляє, що початкові медичні обстеження свідчать про непов’язаність обох смертей, і немає ніяких конкретних ознак отруєння.

Пожежники в захисних костюмах і з дихальними масками вночі відвідали квартиру, куди 45-річний співробітник Hermes доставив посилку перед смертю. Вони перевірили посилку на можливі токсини і теж нічого не виявили.

"Ми припускаємо, що це нещасливий збіг обставин, але ми просто не можемо виключити, що це небезпечна ситуація", - заявив уночі речник поліції Маттіас Люткеміллер з поліції Бьорде.

У депо Hermes працюють 3000 співробітників. У вівторок увечері компанія тимчасово зупинила роботу з метою безпеки.