Сирійська армія увійшла в Ракку - ЗМІ

Група солдатів армії уряду Сирії увійшла в місто Ракка і почала встановлювати там спостережні пости.

Як пише «Європейська правда», про це повідомив телеканал al-Mayadeen.

Ні влада Сирії, ні державні сирійські ЗМІ наразі не підтвердили цю інформацію.

Ця новина надійшла через кілька днів після того, як курдські сили, які звільнили Ракку від терористичної Ісламської держави, уклали угоду з сирійським урядом щодо розміщення сирійської армії на кордоні.

Днями сирійські військовослужбовці увійшли у північносирійське місто Манбідж, із якого раніше вийшли американці.

Як відомо, Туреччина проводить на півночі Сирії військову операцію "Джерело миру" проти курдських загонів YPG, яких вважає терористами.

Сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той надіслав свої війська на північ Сирії з метою зупинити наступ Туреччини.

Дії Анкари викликали жорстку критику Заходу, який побоюється, що нове загострення війни у Сирії може відновити активність "Ісламської держави" і зміцнити роль Росії в регіоні.