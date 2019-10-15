США здали Росії сирійське місто Манбідж, куди зайшла армія Асада - Newsweek

Американські військові допомагали російським збройним силам закріпитися у сирійському місті Манбідж, залишаючи місто на тлі наступу Туреччини у північній Сирії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsweek.

Високопоставлений представник Пентагону повідомив виданню, що військові США, "які давно перебувають у цьому районі, допомагають російським збройним силам швидко освоїтися в раніше небезпечному районі".

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"По суті, це передача… Однак все виконується швидко і не включає обходи та інше. Все зводиться до того, щоб вивезти якомога більше наших речей, знищуючи при цьому будь-яке чутливе устаткування, яке не може бути вивезене", - сказав представник Пентагону.

За повідомленням видання, у понеділок американські військові почали поспішний вихід з міста Манбідж.

В Міноборони РФ у вівторок заявили, що американські військові покинули свої бази в районах населених пунктів Дадат і Умм-Міал, розташованих поблизу Манбіджа, і попрямували в сторону кордону Сирії з Іраком, повідомляє агентство "Интерфакс".

Пізніше міжнародна коаліція, очолювана США, підтвердила факт виведення своїх сил з міста.

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Водночас в місто зайшла армія уряду Сирії, підтримувана Росією. Днями сирійські курди, у минулому союзники США, домовилися з урядом Башара Асада, аби той надіслав свої війська на північ Сирії з метою зупинити наступ Туреччини.

Туреччина проводить на півночі Сирії військову операцію "Джерело миру" проти курдських загонів YPG, яких вважає терористами.

Дії Анкари викликали жорстку критику Заходу, який побоюється, що нове загострення війни у Сирії може відновити активність "Ісламської держави" і зміцнити роль Росії в регіоні.