Сирийская армия вошла в Ракку – СМИ

Группа солдат армии правительства Сирии вошла в город Ракка и начала устанавливать там наблюдательные посты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил телеканал al-Mayadeen.

Ни власти Сирии, ни государственные сирийские СМИ пока не подтвердили эту информацию.

Эта новость поступила спустя несколько дней после того, как курдские силы, которые освободили Ракку от террористического Исламского государства, заключили соглашение с сирийским правительством о размещении сирийской армии на границе.

На днях сирийские военнослужащие вошли в северный сирийский город Манбидж, с которого ранее вышли американцы.

Как известно, Турция проводит на севере Сирии военную операцию "Источник мира" против курдских отрядов YPG, которых считает террористами.

Сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы тот прислал свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.

Действия Анкары вызвали жесткую критику Запада, который опасается, что новое обострение войны в Сирии может возобновить активность "Исламского государства" и укрепить роль России в регионе.