Берлін і Париж вітають позитивні зрушення в реалізації "Мінська"

Франція та Німеччина вітають "позитивні зрушення" в реалізації Мінських угод та очікують подальшого досягнення прогресу під час нормандської зустрічі в Парижі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві за підсумками засідання урядів обох країн в Тулузі.

"Ми вітаємо недавні позитивні зрушення в реалізації Мінських угод і з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі у нормандському форматі в Парижі, яка повинна домогтися прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України", - йдеться у документі.

Читайте також Пристайко розповів про узгодження підсумкового документу "нормандського" саміту

"Ми підкреслюємо нашу позицію про те, що анексія Криму Росією є незаконною", - додається у заяві.

Париж і Берлін також "підтверджують прихильність продовженню діалогу з Росією на основі загальних принципів Європейського союзу, включаючи такі сфери, як контроль над озброєнням та нерозповсюдження зброї".

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, проте дата ще не визначена.

Глава МЗС України Вадим Пристайко вважає листопадову зустріч "останнім шансом для Мінська".