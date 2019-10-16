РФ зняла з поїзда трьох дипломатів США біля місця ядерного вибуху

Трьох співробітників американського посольства зняли з поїзда "Ненокса - Сєвєродвінськ" в зв'язку з тим, що вони в’їхали на режимну територію без дозволу.

Як пише "Європейська правда", про це російському агентству "Интерфакс" в середу розповіло інформоване джерело.

За його даними, інцидент стався в понеділок, 14 жовтня, близько 18:00 на станції " Сєвєродвінськ ". У потязі їхали військово-морський аташе при посольстві США Кертіс, аташе при посольстві США Арріола, а також американський військовий аташе Данн.

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Джерело відзначило, що у американців не було документів, що дають дозвіл на в'їзд на режимну територію.

"Оскільки ця територія є режимною, співробітники американського посольства були зняті з поїзда, а у їхніх діях є ознаки адміністративного правопорушення", - пише агентство.

Після перевірки документів американських дипломатів відпустили.

Американські дипломати перебували в офіційній поїздці і направили необхідне повідомлення Міноборони, повідомила РБК представник посольства США в Москві Ребекка Росс.

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Нагадаємо, 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що на полігоні під Сєвєродвінськом стався інцидент з людськими жертвами. Держкорпорація "Росатом" пізніше повідомила, що на полігоні стався вибух під час випробувань на морській платформі ракети з радіоізотопним джерелом харчування.

В результаті загинули 7 людей - 5 співробітників "Росатому" і 2 військових. Аварія також призвела до значного підвищення рівня радіації.

Президент РФ Владімір Путін 21 серпня повідомив, що аварія на полігоні сталася в ході робіт "над перспективними системами озброєнь".