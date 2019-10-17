МЗС РФ надішле ноту посольству США через інцидент з дипломатами в Сєвєродвінську

МЗС Росії 17 жовтня надішле ноту посольству США у зв'язку зі зняттям з потяга американських дипломатів в Сєвєродвінську.

Про це заявив статссекретар, заступник міністра закордонних справ РФ Євгеній Іванов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Трьох співробітників американського посольства ввечері 16 жовтня зняли з поїзда "Ненокса - Сєвєродвінськ" у зв'язку з тим, що вони в’їхали на режимну територію без дозволу (Сєвєродвінськ - місто з регламентованим відвідуванням для іноземців).

"Це співробітники посольства, я так розумію, співробітники військового аташату, вони користуються імунітетами. Поїздка дійсно була узгоджена, але пунктом призначення був Архангельськ. Якимось чином вони опинилися близько Северодвінська. Якісь адміністративні протоколи будуть складені, але вони користуються імунітетом, тому, я думаю, буде просто подальший розгляд, як це стало можливо", - сказав Іванов.

Після перевірки документів американських дипломатів відпустили.

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За даними росЗМІ, йдеться про військово-морського аташе при посольстві США капітана першого рангу Вільяма Уітсітта Кертіса, аташе при посольстві Джеррі Арріола Ентоні, а також про військового аташе при посольстві, полковника Д.С. Данна. У МЗС РФ інцидент пояснили тим, що іноземці "заблукали", і запропонували подарувати американським дипломатам карту Росії.

Нагадаємо, 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що на полігоні під Сєвєродвінськом стався інцидент з людськими жертвами. Держкорпорація "Росатом" пізніше повідомила, що на полігоні стався вибух під час випробувань на морській платформі ракети з радіоізотопним джерелом живлення.

В результаті загинули 7 людей - 5 співробітників "Росатому" і 2 військових. Аварія також призвела до значного підвищення рівня радіації.

Президент РФ Владімір Путін 21 серпня повідомив, що аварія на полігоні сталася в ході робіт "над перспективними системами озброєнь".