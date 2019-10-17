МИД РФ направит ноту посольству США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

МИД России 17 октября направит ноту посольству США в связи со снятием с поезда американских дипломатов в Северодвинске.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Трех сотрудников американского посольства вечером 16 октября сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" в связи с тем, что они въехали на режимную территорию без разрешения (Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранцев).

"Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташе, они пользуются иммунитетом. Поездка действительно была согласована, но пунктом назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска. Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее рассмотрение, как это стало возможно", - сказал Иванов.

После проверки документов американских дипломатов отпустили.

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По данным росСМИ, речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уильяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также о военном атташе при посольстве, полковнике Д.С. Данне. В МИД РФ инцидент объяснили тем, что иностранцы "заблудились", и предложили подарить американским дипломатам карту России.

Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинске произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорация "Росатом" позже сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате погибли 7 человек - 5 сотрудников "Росатома" и двое военных. Авария также привела к значительному повышению уровня радиации.

Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне произошла в ходе работ "над перспективными системами вооружений".