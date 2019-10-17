ЗМІ: Литва готує обмін шпигунами з Росією, в списку - норвежець

Литва і Росія домовилися обмінятися ув'язненими за шпигунство особами, підтвердили поінформовані джерела.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Литва повинна передати Росії засудженого два роки тому агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Ніколая Філіпченка, а Росія - засуджених 2016 року литовських громадян Євгенія Матайтіса і Арістідаса Тамошайтіса.

В угоду про обмін також внесені засуджений в Росії громадянин Норвегії і ще один російський громадянин, вказали джерела. Ймовірно йдеться про Фруде Берга, якого російський суд засудив до 14 років колонії.

Очолювана президентом Гітанасом Науседою Держрада з оборони ухвалила рішення про обмін шпигунами минулого тижня, але процес затягнувся через дискусії про правовий механізм, вказали джерела BNS.

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Науседа підтримує зареєстровану парламентарем Дайнюсом Гайжаускасом поправку про обмін ув'язненими за шпигунство, однак повідомлення про угоду з Росією не коментує.

Поправка "відповідає інтересам національної безпеки і доцільна в плані досягнення належних правових механізмів для захисту громадян Литви. Така практика, що конкретизує можливості надання помилування, закріплена і в правових актах інших зарубіжних держав", - сказав прессекретар президента Антанас Бубняліс.

Нагадаємо, 8 жовтня Апеляційний суд Литви пом'якшив покарання колишнім військовим, які шпигували на користь Росії.