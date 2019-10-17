СМИ: Литва готовит обмен шпионами с Россией, в списке – норвежец

Литва и Россия договорились обменяться заключенными за шпионаж лицами, подтвердили информированные источники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.

В соглашение об обмене также внесены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники. Вероятно, речь идет о Фруде Берге, которого российский суд приговорил к 14 годам колонии.

Возглавляемый президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссии о правовом механизме, указали источники BNS.

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Науседа поддерживает зарегистрированную парламентарием Дайнюсом Гайжаускасом поправку об обмене заключенными за шпионаж, однако сообщение о соглашении с Россией не комментирует.

Поправка "отвечает интересам национальной безопасности и целесообразна в плане достижения надлежащих механизмов для защиты граждан Литвы. Такая практика, конкретизирующая возможности помилования, закреплена и в правовых актах других зарубежных государств", - сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Напомним, 8 октября Апелляционный суд Литвы смягчил наказание бывшим военным, шпионившим в пользу России.