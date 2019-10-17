Орбан: Угорщині доведеться застосувати силу, щоб відбитися від нової хвилі біженців

Угорщині доведеться "застосувати силу" на своєму південному кордоні з Сербією для захисту кордону Європейського Союзу, якщо Туреччина реалізує погрозу відкрити ворота біженців через Балкани у напрямку Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Орбан звів сталевий паркан на кордоні Угорщини із Сербією, щоб закрити балканський шлях мігрантів, кудою сотні тисяч мігрантів з Близького Сходу до Західної Європи пройшли на піку кризи у 2015 році.

ЄС покладається на Туреччину щодо стримування прибуття біженців до Європи за угодою 2016 року про закриття егейського маршруту, яким до блоку прибули понад мільйон осіб.

Туреччина, в якій розміщено 3,6 мільйонів сирійських біженців, погрожувала "відчинити ворота" і дозволити тим, хто вже перебуває в країні, вирушити до Європи, якщо ЄС негативно відреагує на вторгнення Туреччини на північний схід Сирії.

"Наступні тижні вирішать, що робитиме з цими людьми Туреччина", - заявив Орбан. "Вона може спрямувати їх у двох напрямках: повернути їх до Сирії або надіслати до Європи".

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"Якщо Туреччина обере останнє, ці люди в величезній масі прибудуть на південний кордон Угорщини", - сказав Орбан, додавши, що ЄС, критикуючи Анкару, повинен надавати Туреччині більше коштів для відновлення сирійських міст.

Орбан заявив, що зараз на міграційному маршруті на Балканах налічується близько 90 тисяч людей, а їхні ряди можуть зрости до 100 тисяч.

"Якщо Туреччина запустить ще сотні тисяч на додаток до цього, тоді нам потрібно буде застосувати силу для захисту угорського кордону та сербсько-угорського кордону, і я нікому не бажаю, щоб ми були змушені до цього", - сказав Орбан.