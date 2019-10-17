Орбан: Венгрии придется применить силу, чтобы отбиться от новой волны беженцев

Венгрии придется "применить силу" на своей южной границе с Сербией для защиты границы Европейского Союза, если Турция реализует угрозу открыть ворота для беженцев через Балканы в направлении Европы.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Орбан установил стальное ограждение на границе Венгрии с Сербией, чтобы закрыть балканский путь, по которому сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока в Западную Европу прошли на пике миграционного кризиса в 2015 году.

Евросоюз полагается на Турцию в вопросе сдерживания потока беженцев в Европу по соглашению 2016 года о закрытии Эгейского маршрута, которым в ЕС прибыли более миллиона человек.

Турция, где находятся 3,6 млн сирийских беженцев, угрожала "открыть ворота" и позволить тем, кто уже находится в стране, отправиться в Европу, если ЕС негативно отреагирует на вторжение Турции на северо-восток Сирии.

"Следующие недели решат, что будет делать с этими людьми Турция", - заявил Орбан. "Она может направить их по двум направлениям: вернуть их в Сирию или отправить в Европу".

"Если Турция выберет последнее, эти люди в огромной массе прибудут на южную границу Венгрии", - сказал Орбан, добавив, что ЕС, критикуя Анкару, должен предоставлять Турции больше для восстановления сирийских городов.

Орбан заявил, что сейчас на миграционном маршруте на Балканах насчитывается около 90 тысяч человек, а их ряды могут вырасти до 100 тысяч.

"Если Турция запустит еще сотни тысяч в дополнение к этому, тогда нам нужно будет применить силу для защиты венгерской границы и сербско-венгерской границы, и я никому не желаю, чтобы мы были вынуждены к этому", - сказал Орбан.