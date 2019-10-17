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Наступ Туреччини в Сирії: 200 тисяч біженців, понад 200 цивільних жертв

Четвер, 17 жовтня 2019, 18:28

Від початку військової операції Туреччини в Сирії минулого тижня території, на яких відбуваються бої, покинули 200 тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили гуманітарні організації, що базуються у Женеві.

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Курдська адміністрація на півночі Сирії заявила, що внаслідок турецького вторгнення загинули 218 цивільних, у тому числі – 18 дітей.

В результаті боїв поранені 650 осіб, додали в адміністрації.

Турецька влада стверджує, що в Туреччині внаслідок обстрілів з боку Сирії загинуло 20 людей, у тому числі вісім осіб, убиті в мінометному нападі на місто Нусайбін курдськими загонами YPG у п'ятницю.

Також у регіоні складна гуманітарна ситуація. Повідомляється про нестачу води в сирійському місті Хасака.

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Президент Сирії Башар Асад у четвер заявив, що Дамаск стримуватиме турецьку агресію "усіма можливими законними засобами".

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Туреччина планує переселити 3,6 мільйона сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.

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