Наступление Турции в Сирии: 200 тысяч беженцев, более 200 гражданских жертв

С начала военной операции Турции в Сирии на прошлой неделе территории, на которых происходят бои, покинули 200 тысяч человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили гуманитарные организации, базирующиеся в Женеве.

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Курдская администрация на севере Сирии заявила, что в результате турецкого вторжения погибли 218 гражданских, в том числе - 18 детей.

В результате боев ранены 650 человек, добавили в администрации.

Турецкие власти утверждает, что в Турции в результате обстрелов со стороны Сирии погибли 20 человек, в том числе восемь человек убиты в минометном нападении на город Нусайбин курдскими отрядами YPG в пятницу.

Также в регионе сложная гуманитарная ситуация. Сообщается о недостатке воды в сирийском городе Хасака.

Президент Сирии Башар Асад в четверг заявил, что Дамаск будет сдерживать турецкую агрессию "всеми возможными законными средствами".

Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.