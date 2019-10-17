Європарламент готовий схвалити угоду про Brexit - спікер

Європейський парламент готовий схвалити нову угоду про Brexit, щоб Британія могла залишити блок згідно з планами 31 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції у четвер в Брюсселі заявив глава Європарламент Давід Сассолі.

"Ми сподіваємось, що угода буде ратифікована, і ми готові відіграти свою роль", - сказав він.

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Раніше брюссельські ЗМІ повідомили, що угода про Brexit може бути винесена на голосування в юридичний комітет Європарламенту в понеділок і на пленарне засідання наступного четверга.

В ЄС раніше заявили, що налаштовані завершити всі необхідні процедури щодо ратифікації нової угоди про Brexit 31 жовтня, як і планувалося раніше.

Як повідомлялось, у четвер Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit. Очікується, що парламент Британії розгляне угоду в суботу.

Євросоюз і Велика Британія мають затвердити угоду до 31 жовтня.