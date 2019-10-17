США и Турция договорились о пятидневном перемирии на севере Сирии

США и Турция договорились о пятидневном прекращении огня войсками Эрдогана в Сирии, чтобы курды могли покинуть территории, где Турция начала военную операцию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом по итогам встречи с президентом Турции Эрдоганом сообщил вице-президент США Майк Пенс. Его обращение транслировали американские телеканалы.

"Сегодня Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию"Источник мира" на 120 часов, чтобы позволить выйти силам YPG из пострадавших районов в безопасную зону", - сообщил вице-президент США.

По его словам, военная операция будет полностью приостановлена ​​до полного выхода курдских формирований. Он сообщил, что администрация США находится в контакте с силами SDF и будет способствовать выведению курдских сил, которое начинается прямо сейчас.

Пенс заявил, что турецкая операция закончится, когда силы YPG завершат выход. По его словам, он провел переговоры с руководством YPG об этом.

Он добавил, что США и Турция выражают общую приверженность поражению ИГИЛ на севере Сирии. На этом этапе США решили не вводить дальнейших санкций против Турции за ее военную операцию.

Читайте также Меркель призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, которая простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

США подверглись резкой международной критике за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламским государством".