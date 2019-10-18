Парламент Британії відхилить угоду Джонсона з ЄС - опозиція

Голосування парламенту Британії в суботу щодо угоди про Brexit, якої досягнув прем'єр-міністр Борис Джонсон з ЄС, буде "досить близьким" до схвального результату, але, найімовірніше, голосів для погодження не вистачить.

Про це заявив у п’ятницю прессекретар Лейбористської партії Джон МакДоннелл, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я не вірю, що вона пройде, я думаю, її відхилять, але цифри будуть досить близькими", - сказав МакДоннелл.

Лідери 27 країн-членів ЄС у четвер на саміті в Брюсселі схвалили нову угоду про Brexit, про яку раніше домовилися Лондон та Євросоюз.

Далі угода потребує схвалення у Європейському та британському парламентах. За планом, парламент Британії збереться на засідання в суботу, щоб розглянути ратифікацію угоди.

Утім, певності, що британські парламентарі погодять документ, немає, оскільки невелика північноірландська Демократична юніоністська партія також заявила, що не підтримує документ.

Відхилення угоди відкриє кращі можливості для уряду, і північноірландська партія, яка підтримує Джонсона в уряді, схилятиме інших законодавців голосувати проти, заявив її представник Семмі Вілсон.

Вілсон заявив радіо BBC, що 10 депутатів партії у Вестмінстері проголосують проти угоди Джонсона в суботу.

"Ми будемо заохочувати (інших законодавців голосувати проти), тому що ми вважаємо, що вона впливає на єдність Сполученого Королівства, викликає подальші націоналістичні настрої в Шотландії та завдасть шкоди економіці Північної Ірландії", - сказав він.

"Відхилення її завтра - це не кінець гри, адже це, ймовірно, відкриє можливості для уряду, які зараз відсутні, після загальних виборів", - додав він.

Водночас за даними джерел Reuters, Джонсон на саміті ЄС заявив іншим 27 лідерам, що він має позитивні очікування щодо проходження угоди через парламент.