Парламент Великобритании отклонит соглашение Джонсона с ЕС – оппозиция

Голосование парламента Великобритании в субботу по соглашению о Brexit, которого достиг премьер-министр Борис Джонсон с ЕС, будет "достаточно близким" к одобрению, но, скорее всего, голосов для согласования не хватит.

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Лейбористской партии Джон МакДоннелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не верю, что оно пройдет, я думаю, его отклонят, но цифры будут достаточно близкими", - сказал МакДоннелл.

Лидеры 27 стран-членов ЕС в четверг на саммите в Брюсселе одобрили новое соглашение о Brexit, о котором ранее договорились Лондон и Евросоюз.

Далее соглашение должны одобрить Европейский и британский парламенты. По плану, парламент Великобритании соберется на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения.

Впрочем, уверенности в том, что британские парламентарии согласуют документ, нет, поскольку небольшая Североирландская демократическая юнионистская партия также заявила, что не поддерживает документ.

Отклонение соглашения откроет лучшие возможности для правительства, и североирландская партия, поддерживающая Джонсона в правительстве, будет склонять других законодателей голосовать против, заявил ее представитель Сэмми Уилсон.

Уилсон заявил радио BBC, что 10 депутатов партии в Вестминстере проголосуют против соглашения Джонсона в субботу.

"Мы будем склонять (других законодателей голосовать против), потому что мы считаем, что соглашение влияет на единство Соединенного Королевства, вызывает дальнейшие националистические настроения в Шотландии и нанесет ущерб экономике Северной Ирландии", - сказал он.

"Отклонение его завтра - это не конец игры, ведь это, вероятно, откроет возможности для правительства, которые сейчас отсутствуют, после всеобщих выборов", - добавил он.

В то же время, по данным источников Reuters, Джонсон на саммите ЕС заявил другим 27 лидерам, что у него есть позитивные ожидания по поводу прохождения соглашения в парламенте.