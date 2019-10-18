Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Питання розширення ЄС переосмислять на наступному саміті - Нідерланди

США запровадили рекордні мита на імпорт з ЄС у розмірі $7,5 млрд

Парламент Британії відхилить угоду Джонсона з ЄС - опозиція

Лідери ЄС закликали "усі держави" співпрацювати з офіційним слідством MH17






НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:16

Маневри НАТО "Стійкий полудень" (Steadfast Noon), сценарієм яких є ядерна війна, розпочались цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW з посиланням на DPA.

За даними агентства, військові відпрацьовують застосування винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.

Від Бундесверу участь у навчаннях беруть літаки "Торнадо". Винищувачі знаходяться на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За офіційно не підтвердженими даними, там також зберігаються американські атомні бомби типу B61.

Читайте також
НАТО не відмовиться від ядерної зброї, якщо вона залишиться у Росії і Китаю – генсек

У випадку ядерної загрози німецькі "Торнадо" можуть бути оснащені атомними бомбами B61. Американська ядерна зброя, також за непідтвердженими даними, зберігається ще в Італії, Бельгії, Туреччині та Нідерландах.

За даними військових експертів, подібні навчання відбуваються регулярно. Під час них, зокрема, відпрацьовують безпечне завантаження американської ядерної зброї з підземних сховищ у літаки. Утім, справжні бомби під час навчальних польотів літаків не використовують.

Раніше повідомлялося, що доповідь комітету Парламентської асамблеї НАТО помилково розкрила місця розміщення американської ядерної зброї в Європі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс
powered by lun.ua