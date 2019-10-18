НАТО проводит секретные учения на случай ядерной войны – СМИ

Маневры НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon), сценарий которых включает ядерную войну, начались на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет DW со ссылкой на DPA.

По данным агентства, военные отрабатывают применение истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

От Бундесвера участие в учениях принимают самолеты "Торнадо". Истребители находятся на авиабазе "Бюхель" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По официально не подтвержденным данным, там также хранятся американские атомные бомбы типа B61.

В случае ядерной угрозы немецкие "Торнадо" могут быть оснащены атомными бомбами B61. Американское ядерное оружие, также по неподтвержденным данным, хранится еще и в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

По данным военных экспертов, подобные учения происходят регулярно. Во время них, в частности, отрабатывают безопасную загрузку американского ядерного оружия из подземных хранилищ в самолеты. Настоящие бомбы во время учебных полетов самолетов не используют.

Ранее сообщалось, что доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО по ошибке раскрыл места размещения американского ядерного оружия в Европе.