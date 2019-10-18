Туреччина підтримує Україну попри потепління у стосунках з РФ – посол

Туреччина продовжить дотримуватися політики невизнання анексії Криму і підтримуватиме Україну на міжнародних майданчиках.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.

"Наші відносини з Росією справді покращуються, але це почалося не зараз, а вже доволі давно. І це сталося попри те, що ми дуже чітко позначили свою позицію не лише щодо Криму, а й щодо Донбасу. У цьому ми від початку підтримуємо Україну", - сказав Гюльдере.

Посол вважає, що Туреччині успішно вдається розвивати відносини і з Росією, і з Україною одночасно.

"Москва чудово знає, що є питання, щодо яких ми принципово не згідні з нею – і це нормально. Ми намагаємося бути прагматичними і не допускати, щоби питання, щодо яких немає згоди, отруювали інші складові наших відносин", - сказав він.

За словами Гюльдере, наявність у Туреччини каналів комунікації з Росією вигідна самій Україні, і цей канал довів свою користь у минулому.

Як відомо, у 2017 році за посередництва Туреччини Кремль звільнив кримських політв’язнів Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

Повний текст інтерв’ю: "Посол Туреччини: Зеленський сказав нам "казан-казан", і це – головна ідея нашої співпраці з Україною"