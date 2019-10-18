Турция поддерживает Украину, несмотря на потепление в отношениях с РФ – посол

Турция продолжит придерживаться политики непризнания аннексии Крым и будет поддерживать Украину на международных площадках.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере.

"Наши отношения с Россией действительно улучшаются, но это началось не сейчас, а уже достаточно давно. И это произошло несмотря на то, что мы очень четко обозначили свою позицию не только по Крыму, но и по Донбассу. В этом мы изначально поддерживаем Украину", - сказал Гюльдере.

Посол считает, что Турции успешно удается развивать отношения и с Россией, и с Украиной одновременно.

"Москва прекрасно знает, что есть вопросы, по которым мы принципиально не согласны с ней - и это нормально. Мы стараемся быть прагматичными и не допускать, чтобы вопросы, по которым нет согласия, отравляли другие составляющие наших отношений", - сказал он.

По словам Гюльдере, наличие в Турции каналов коммуникации с Россией выгодно самой Украине, и этот канал доказал свою пользу в прошлом.

Как известно, в 2017 году при посредничестве Турции Кремль освободил крымских политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Полный текст интервью: "Посол Турции: Зеленский сказал нам "казан-казан", и это – главная идея нашего сотрудничества с Украиной".