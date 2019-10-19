Топ-чиновник Держдепу заявив Конгресу, що піднімав питання Байдена й України - ЗМІ

Цього тижня американський дипломат заявив слідчим Конгресу, що він 2015 року висловлював занепокоєння щодо посади Хантера Байдена в українській компанії Burisma, але його стурбованість відкинув помічник тодішнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це заявила особа, знайома зі свідченнями, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, який був заступником голови місії Державного департаменту в Україні, повідомив слідчим Конгресу у вівторок, що йому стало відомо про членство Хантера Байдена у раді директорів Burisma на початку 2015 року, тож він поспілкувався про це зі співробітником Байдена.

У той час інший син Джо Байдена, Боу, помирав від раку.

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"Кент свідчив, що він підняв це питання - сприйняття конфлікту інтересів - що було проблематично", - зазначило джерело. "Те, що йому відповів чиновник Байдена, це те, що Боу помирає від раку, і вони не мали більше можливостей для вирішення сімейних проблем".

Кент також заявив, що посадовців Держдепартаменту після приходу до влади в Україні президента Володимира Зеленського поінформували про те, що тодішній спецпредставник в Україні Курт Волкер, посол в Європейському Союзі Гордон Сондленд та міністр енергетики Рік Перрі нестимуть відповідальність за політику щодо країни.

Водночас Сондленд вказав, що Трамп сказав їм трьом скоординувати розгляд його прохань щодо України з його особистим адвокатом Руді Джуліані.

Трамп та Джуліані, не надаючи доказів, звинуватили Байденів у корупції. Джо Байден є провідним претендентом на те, щоб стати кандидатом Демократичної партії проти республіканця Трампа на виборах у листопаді 2020 року.

Демократи палати представників Когресу розслідують, чи тиснув президент Дональд Трамп на українського колегу Володимира Зеленського під час телефонного дзвінка 25 липня з метою схилити його ініціювати розслідування проти Байденів.

Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, назвав "смішними" припущення президента Дональда Трампа про те, що він і його батько вчинили злочини, зокрема, пов'язані з Україною.