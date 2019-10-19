Топ-чиновник Госдепа заявил Конгрессу, что поднимал вопрос Байдена и Украины - СМИ
На этой неделе американский дипломат заявил следователям Конгресса, что он в 2015 году высказывал обеспокоенность о должности Хантера Байдена в украинской компании Burisma, но его беспокойство отверг помощник тогдашнего вице-президента Джо Байдена.
Об этом заявило лицо, знакомое с показаниями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, бывший заместитель главы миссии Государственного департамента в Украине, сообщил следователям Конгресса во вторник, что ему стало известно о членстве Хантера Байдена в совете директоров Burisma в начале 2015 года, и он пообщался об этом с сотрудником Байдена.
В то время другой сын Джо Байдена, Боу, умирал от рака.
"Кент свидетельствовал, что он поднял этот вопрос - восприятие конфликта интересов - что было проблематично", - отметил источник. "То, что ему ответил чиновник Байдена, это то, что Боу умирает от рака, и они не имели больше возможностей для решения семейных проблем".
Кент также заявил, что должностных лиц Госдепартамента после прихода к власти в Украине президента Владимира Зеленского поинформировали о том, что тогдашний спецпредставитель в Украине Курт Волкер, посол в Европейском Союзе Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри будут нести ответственность за политику в отношении страны.
В то же время Сондленд указал, что Трамп сказал им трем скоординировать рассмотрение его просьб по Украине с его личным адвокатом Руди Джулиани.
Трамп и Джулиани без доказательств обвинили Байденов в коррупции. Джо Байден является ведущим претендентом на то, чтобы стать кандидатом Демократической партии против республиканца Трампа на выборах в ноябре 2020 года.
Демократы палаты представителей Когресса расследуют, давил ли президент Дональд Трамп на украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного звонка 25 июля с целью склонить его инициировать расследование против Байденов.
Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, назвал "смешными" предположения президента Дональда Трампа о том, что он и его отец совершили преступления, в частности, связанные с Украиной.