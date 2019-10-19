Парламент Британії в суботу голосуватиме за поправку про відтермінування Brexit

Депутати Палати громад британського парламенту в суботу будуть голосувати за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Поправку вніс депутат Олівер Летвін і вона була відібрана для голосування спікером Джоном Беркоу.

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Поправка зобов'язує Джонсона написати лист в Брюссель з проханням продовжити термін дії Brexit до 31 січня наступного року.

Джонсон в даний час повинен попросити продовження, якщо в суботу парламент проголосує проти угоди про вихід, яку він підписав з лідерами ЄС в Брюсселі на цьому тижні.

Але поправка Летвіна передбачає, що угода не буде повністю схвалена "до тих пір, поки" не будуть прийняті всі законодавчі акти, необхідні для виходу з ЄС.

Телеканал Sky News повідомив, що уряд спробує скасувати суботнє голосування по угоді і перенести його на понеділок, якщо поправка Летвіна буде прийнята.

Поки неясно, чи є в парламенті достатньо голосів для її ухвалення. Голосування очікується орієнтовно о 15:30 за Києвом.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Як відомо, парламент Британії тричі відхиляв угоду про Brexit, про яку домовлялася з ЄС попередній прем’єр-міністр Тереза Мей.