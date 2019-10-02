МЗС Туреччини відреагувало на "кримський форум" у Стамбулі

Позиція Туреччини щодо анексії Криму й територіальної цілісності України лишається незмінною, спроби росіян легітимізувати анексію півострова не матимуть впливу на політику Туреччини з цього питання.

Так у МЗС Туреччини прокоментували проведення 1 жовтня у Стамбулі так званого "Турецько-кримського економічного форуму", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Попри зусилля українських дипломатів, позицію турецької сторони, а також відмову з боку одного з готелів мережі "Хілтон", де спершу планували провести "форум", захід відбувся в іншому готелі Стамбула.

"Позиція Туреччини в Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику", - заявили в МЗС.

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Проведення "форуму" також засудили представники бізнесових кіл Туреччини.

Рада зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини (DEIK) закликала турецьких бізнесменів не брати участі у "форумі" та наголосила, що Турецька Республіка підтримує територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму, і проведення такого заходу суперечить державній політиці Туреччини та міжнародному праву.

На намір проведення цього форуму відреагувало посольство України в Туреччині та генконсульство України в Стамбулі, надіславши відповідні звернення до МЗС Туреччини, місцевої влади, у промислові, комерційні спілки, до керівництва готелю, де мав відбуватися "кримський форум" із роз’ясненням ситуації та закликом не брати участі у заході та не надавати сприяння його організації.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга назвав захід провокацією та спробою росіян легітимізувати окупацію Криму.