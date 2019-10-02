МИД Турции отреагировал на "крымский форум" в Стамбуле

Позиция Турции по аннексии Крыма и территориальной целостности Украины остается неизменной, попытки россиян легитимизировать аннексию полуострова не окажут влияния на политику Турции по этому вопросу.

Так в МИД Турции прокомментировали проведение 1 октября в Стамбуле так называемого "Турецко-крымского экономического форума", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Несмотря на усилия украинских дипломатов, позицию турецкой стороны, а также отказ со стороны одного из отелей сети "Хилтон", где изначально планировалось провести "форум", мероприятие состоялось в другом отеле Стамбула.

"Позиция Турции в Украине четкая. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма. У нас нет официального контакта с де-факто властями в Крыму. Попытки легитимизировать аннексию Крыма не окажут влияния на нашу политику", - заявили в МИД.

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Проведение "форума" также осудили представители деловых кругов Турции.

Совет внешнеэкономических связей Турции (DEIK) призвал турецких бизнесменов не участвовать в "форуме" и отметил, что Турецкая Республика поддерживает территориальную целостность Украины, не признает аннексию Крыма, и проведение такого мероприятия противоречит государственной политике Турции и международному праву.

На намерении проведения этого форума отреагировало посольство Украины в Турции и генконсульство Украины в Стамбуле, направив соответствующие обращения к МИД Турции, местным властям, к промышленным, коммерческим союзом, к руководству отеля, где должен был состояться "форум", с разъяснением ситуации и призывом не участвовать в мероприятии и не содействовать его организации.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига назвал мероприятие провокацией и попыткой россиян легитимизировать оккупацию Крыма.