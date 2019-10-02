Чоловік намагався підпалити себе під штаб-квартирою Єврокомісії

Чоловік намагався підпалити себе під штаб-квартирою Європейської комісії в Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Протестувальник облив себе рідиною і погрожував підпалити себе перед штаб-квартирою комісії. При цьому він вигукував звинувачення в корупції на адресу ЄС, зазначає АР.

Читайте також Угорського і румунського кандидатів в Єврокомісію викликали для роз'яснень

Інцидент стався близько полудня в середу. Поліція і пожежники втрутилися. Пожежники облили його водою, після чого поліція забрала в чоловіка рідину.

За даними джерел у поліції, чоловік є хорватом, пише агентство AFP. Він нібито хотів привернути увагу французького президента Еммануеля Макрона до проблем своєї родини.

Заходи безпеки біля штаб-квартири Європейської комісії посилені в останні роки, особливо після терактів в Брюсселі в 2016 році. Тоді поряд з місцем сьогоднішнього інциденту була підірвана бомба.

В результаті цього нападу, а також теракту в аеропорту Брюсселя загинули 32 людини.