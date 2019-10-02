Мужчина пытался поджечь себя под штаб-квартирой Еврокомиссии

Мужчина пытался поджечь себя под штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Протестующий облил себя жидкостью и угрожал поджечь себя перед штаб-квартирой комиссии. При этом он выкрикивал обвинения в коррупции в адрес ЕС, отмечает АР.

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Инцидент произошел около полудня в среду. Полиция и пожарные вмешались. Пожарные облили его водой, после чего полиция забрала у мужчины жидкость.

По данным источников в полиции, мужчина является хорватом, пишет агентство AFP. Он якобы хотел привлечь внимание французского президента Эммануэля Макрона к проблемам своей семьи.

Меры безопасности у штаб-квартиры Европейской комиссии усилены в последние годы, особенно после терактов в Брюсселе в 2016 году. Тогда рядом с местом сегодняшнего инцидента была взорвана бомба.

В результате этого нападения, а также теракта в аэропорту Брюсселя погибли 32 человека.