Мужчина пытался поджечь себя под штаб-квартирой Еврокомиссии
Мужчина пытался поджечь себя под штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Протестующий облил себя жидкостью и угрожал поджечь себя перед штаб-квартирой комиссии. При этом он выкрикивал обвинения в коррупции в адрес ЕС, отмечает АР.
Инцидент произошел около полудня в среду. Полиция и пожарные вмешались. Пожарные облили его водой, после чего полиция забрала у мужчины жидкость.
По данным источников в полиции, мужчина является хорватом, пишет агентство AFP. Он якобы хотел привлечь внимание французского президента Эммануэля Макрона к проблемам своей семьи.
Меры безопасности у штаб-квартиры Европейской комиссии усилены в последние годы, особенно после терактов в Брюсселе в 2016 году. Тогда рядом с местом сегодняшнего инцидента была взорвана бомба.
В результате этого нападения, а также теракта в аэропорту Брюсселя погибли 32 человека.