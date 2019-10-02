Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Британії направив ЄС свою останню пропозицію щодо Brexit

При нападі у фінському училищі загинула українка

Помпео визнав свою присутність при розмові Трампа і Зеленського

Російський спецназ зі зброєю в руках десантувався на острів Норвегії - ЗМІ






Поляки затримали українця, якого 14 років розшукував Інтерпол

Середа, 2 жовтня 2019, 18:03

Польські прикордонники затримали 32-річного громадянина України, розшукуваного у 190 країнах світу за звинуваченням у вбивстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Українця, який хотів покинути територію Польщі, затримали у пішохідному пункті пропуску в Медиці.

Під час паспортного контролю прикордонники з’ясували, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують у 190 країнах світу за так званим червоним повідомленням Інтерполу.

Згідно із процедурою, чоловіка затримали та передали поліції. Після рішення суду його можуть екстрадувати до України.

Читайте також
У Польщі затримали українця, який на човні ввозив мігрантів до Британії

"Червоне повідомлення" означає найвищий рівень міжнародного розшуку, це інформація для служб усіх країн про те, що розшукуваний є небезпечним злочинцем.

Від початку 2019 року у підкарпатських пунктах перетину державного кордону польські прикордонники затримали понад 200 осіб, дані яких є у національних або міжнародних базах розшуку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща кримінал
powered by lun.ua