Поляки затримали українця, якого 14 років розшукував Інтерпол
Польські прикордонники затримали 32-річного громадянина України, розшукуваного у 190 країнах світу за звинуваченням у вбивстві.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
Українця, який хотів покинути територію Польщі, затримали у пішохідному пункті пропуску в Медиці.
Під час паспортного контролю прикордонники з’ясували, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують у 190 країнах світу за так званим червоним повідомленням Інтерполу.
Згідно із процедурою, чоловіка затримали та передали поліції. Після рішення суду його можуть екстрадувати до України.
"Червоне повідомлення" означає найвищий рівень міжнародного розшуку, це інформація для служб усіх країн про те, що розшукуваний є небезпечним злочинцем.
Від початку 2019 року у підкарпатських пунктах перетину державного кордону польські прикордонники затримали понад 200 осіб, дані яких є у національних або міжнародних базах розшуку.