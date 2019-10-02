Поляки затримали українця, якого 14 років розшукував Інтерпол

Польські прикордонники затримали 32-річного громадянина України, розшукуваного у 190 країнах світу за звинуваченням у вбивстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Українця, який хотів покинути територію Польщі, затримали у пішохідному пункті пропуску в Медиці.

Під час паспортного контролю прикордонники з’ясували, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують у 190 країнах світу за так званим червоним повідомленням Інтерполу.

Згідно із процедурою, чоловіка затримали та передали поліції. Після рішення суду його можуть екстрадувати до України.

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"Червоне повідомлення" означає найвищий рівень міжнародного розшуку, це інформація для служб усіх країн про те, що розшукуваний є небезпечним злочинцем.

Від початку 2019 року у підкарпатських пунктах перетину державного кордону польські прикордонники затримали понад 200 осіб, дані яких є у національних або міжнародних базах розшуку.