Поляки задержали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол
Польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по обвинению в убийстве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".
Украинца, который хотел покинуть территорию Польши, задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке.
Во время паспортного контроля пограничники выяснили, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают в 190 странах мира по так называемому красному сообщению Интерпола.
Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. После решения суда его могут экстрадировать в Украину.
"Красное уведомление" означает высокий уровень международного розыска, это информация для служб всех стран о том, что разыскиваемый является опасным преступником.
С начала 2019 года в подкарпатских пунктах пересечения государственной границы польские пограничники задержали более 200 человек, данные которых были в национальных или международных базах розыска.