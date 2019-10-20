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На естонському поромі знайшли тіла двох молодих громадян Фінляндії

Неділя, 20 жовтня 2019, 15:22

Поліція Естонії повідомила про знайдені на поромі Tallink Silja "Europa" тіла двох громадян Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Померлі – жінка у віці 25 років і чоловік 21 року. Тіло жінки знайшли о третій годині ночі, тіло чоловіка на дві години пізніше.

За даними поліції, смертельні випадки не мають відношення один до одного, і на тілах не було знайдено слідів насильства. Померлі ночували в Таллінні на кораблі. Їх каюти не були розташовані поруч.

За словами начальника пресслужби Tallink Silja Маріки Нейд, одного з померлих знайшли в каюті, коли пором знаходився в порту Таллінна. На місце викликали поліцію і швидку допомогу.

"Ймовірно, що мова йде про випадковість, померлі не знаходилися в одній компанії", - говорить Нейд.

Пором зміг продовжити свій шлях в Гельсінкі за розкладом о 12.30.

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