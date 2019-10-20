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На эстонском пароме нашли тела двух молодых граждан Финляндии

Воскресенье, 20 октября 2019, 15:22

Полиция Эстонии сообщила о найденных на пароме Tallink Silja "Europa" телах двух граждан Финляндии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Умершие – женщина в возрасте 25 лет и мужчина 21 года. Тело женщины нашли в три часа ночи, тело мужчины на два часа позже.

По данным полиции, смертельные случаи не имеют отношения друг к другу, и на телах не было найдено следов насилия. Умершие ночевали в Таллинне на корабле. Их каюты не были расположены рядом.

По словам начальника прессслужбы Tallink Silja Марики Нейду, одного из умерших нашли в каюте, когда паром находился в порту Таллинна. На место вызвали полицию и скорую помощь.

"Вероятно, что речь идет о случайности, умершие не находились в одной компании", - говорит Нейду.

Паром смог продолжить свой путь в Хельсинки по расписанию в 12.30.

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Эстония
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