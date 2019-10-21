Північна Ірландія готується до переломних змін у правилах абортів і одностатевих шлюбів

Люди, які десятиліттями боролися за те, щоб скасувати заборону одностатевих шлюбів та обмеження абортів у Північній Ірландії, готуються у понеділок до значної зміни законів щодо обох цих питань з настанням опівночі, тобто 22 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters.

Північна Ірландія - єдина частина Сполученого Королівства, яка не допускає одностатевих шлюбів. Крім того, на відміну від Англії, Шотландії та Уельсу, закони Північної Ірландії забороняють проведення абортів, за винятком випадків, коли життя матері під загрозою. Ці заборони підтримує блок регіональних консервативних політиків.

Але голосування британських депутатів у липні змусило уряд у Лондоні змінити закони.

Роботу Асамблеї Північної Ірландії призупинили вже майже три роки тому на тлі суперечок між провідними протестантськими і католицькими партіями, залишивши парламентові Великої Британії ухвалення деяких ключових рішень.

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Якби засідання Асамблеї у Белфасті відбулося 21 жовтня, воно могло б скасувати рішення, ухвалені в Лондоні, проте шансів на це майже немає.

Правам, пов'язаним з абортами, в Північній Ірландії довго протистоять релігійні консерватори як в протестантській громаді, яка підтримує продовження підпорядкування Великій Британії, так і в католицькій громаді, яка виступає за союз з традиційно католицькою Ірландською Республікою.

Однак закони вікторіанської епохи, схоже зміняться, особливо після того, як сусідня Ірландська Республіка торік проголосувала за скасування аналогічної заборони, продемонструвавши різку зміну поглядів на острові, колись відомому своїм релігійним консерватизмом.

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Якщо до півночі не буде сформований новий уряд у Белфасті, аборти будуть декриміналізовані, і почнуться консультації щодо того, якими мають бути рамки для відповідних служб, які мають бути завершені та затверджені до березня 2020 року.

Водночас через те, що найбільша партія Північної Ірландії "Демократична юніоністська партія" блокує легалізацію одностатевих шлюбів спеціальним вето, британському парламенту потрібно буде до середини січня ухвалити нове законодавство, яке набере чинності 14 лютого 2020 року - у День Святого Валентина.