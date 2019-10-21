Северная Ирландия готовится к переломным изменениям в правилах абортов и однополых браков

Люди, которые десятилетиями боролись за то, чтобы отменить запрет однополых браков и ограничение абортов в Северной Ирландии, готовятся в понедельник к значительному изменению законов по обоим этим вопросам с наступлением полуночи, то есть 22 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

Северная Ирландия - единственная часть Соединенного Королевства, которая не допускает однополых браков. Кроме того, в отличие от Англии, Шотландии и Уэльса, законы Северной Ирландии запрещают проведение абортов, за исключением случаев, когда жизнь матери под угрозой. Эти запреты поддерживает блок региональных консервативных политиков.

Но голосование британских депутатов в июле заставило правительство в Лондоне изменить законы.

Работу Ассамблеи Северной Ирландии приостановили уже почти три года назад на фоне споров между ведущими протестантскими и католическими партиями, оставив парламенту Великобритании принятие некоторых ключевых решений.

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Если бы заседание Ассамблеи в Белфасте состоялось 21 октября, оно могло бы отменить решения, принятые в Лондоне, однако шансов на это почти нет.

Правам, связанным с абортами, в Северной Ирландии долго противостоят религиозные консерваторы как в протестантской общине, которая поддерживает продолжение подчинения Великобритании, так и в католической общине, которая выступает за союз с традиционно католической Ирландской Республикой.

Однако законы викторианской эпохи, похоже изменятся, особенно после того, как соседняя Ирландская Республика прошлом году проголосовала за отмену аналогичного запрета, продемонстрировав резкое изменение взглядов на острове, некогда известном своим религиозным консерватизмом.

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Если к полуночи не будет сформировано новое правительство в Белфасте, аборты будут декриминализированы, и начнутся консультации относительно того, какими должны быть рамки для соответствующих служб, которые должны быть завершены и утверждены до марта 2020 года.

В то же время из-за того, что крупнейшая партия Северной Ирландии "Демократическая юнионистская партия" блокирует легализацию однополых браков специальным вето, британскому парламенту нужно будет до середины января принять новое законодательство, которое вступит в силу 14 февраля 2020 года - в День Святого Валентина.