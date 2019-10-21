Естонія провела раптові збори резервістів і оштрафує за неявку

У Естонії 20 жовтня ввечері завершилися оголошені 15 і 16 жовтня раптові навчальні збори військовослужбовців резерву Okas 2019, в яких взяли участь майже півтори тисячі осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Збори довели бажання естонців захищати свою державу в разі необхідності", - заявив заступник головнокомандувача Силами оборони Естонії, генерал-майор Індрек Сірель.

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За його словами, на зборах була створена обстановка, що дозволяла повправлятися у виконанні всього ланцюжка наказів військової державної оборони, від рішень уряду до готовності резервних підрозділів.

Всього було вислано 2170 повісток, з яких до адресата дійшли 1902. На пункти збору з'явилися 1464 резервісти, 160 звільнили від участі, а 268 резервістів на заклик не відгукнулися. Сили оборони з'ясують причину неявки на збори, і якщо з'ясується, що поважної причини у них не було, то їм загрожують великі штрафи.