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Эстония провела внезапные сборы резервистов и оштрафует за неявку

Понедельник, 21 октября 2019, 11:33

В Эстонии 20 октября вечером завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные военные сборы военнослужащих резерва Okas 2019, в которых приняли участие почти полторы тысячи человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Сборы доказали желание эстонцев защищать свое государство в случае необходимости", - заявил заместитель главнокомандующего Силами обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель.

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По его словам, на сборах была создана обстановка, которая позволяла поупражняться в исполнении всей цепочки приказов военной государственной обороны, от решений правительства до готовности резервных подразделений.

Всего было отправлено 2170 повесток, из которых до адресатов дошли 1902. На пункты сбора явились 1464 резервиста, 160 освободили от участия, а 268 резервистов на призыв не откликнулись. Силы обороны выяснят причину неявки на сборы, и если выяснится, что уважительной причины у них не было, то им грозят крупные штрафы.

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Эстония
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