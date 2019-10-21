ЄС запустив процес ратифікації угоди про Brexit, стежить за подіями у Лондоні

Європейський Союз запустив процес ратифікації нової угоди про Brexit з Великою Британією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речниця Єврокомісії Міна Андреєва на пресконференції у Брюсселі.

"Ми зі свого боку, звичайно, дуже ретельно стежитимемо за подіями в Лондоні цього тижня. ЄС зі свого боку почав процес ратифікації. Мішель Барньє в неділю надав останню інформацію послам 24 країн і сьогодні він надасть інформацію відповідному комітету Європарламенту у Страсбурзі", - сказала вона.

Андреєва також зазначила, що Єврокомісія "взяла до відома" результати суботнього голосування у британському парламенті і додала, що листи Бориса Джонсона про відтермінування не змінюють процедуру ратифікації.

Як відомо, угоду про Brexit має ратифікувати не тільки британська сторона, але і Європарламент, який цього тижня проводить пленарну сесію.

Як відомо, голосування за угоду в парламенті Британії мало відбутися 19 жовтня, але замість угоди депутати проголосували за поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього Джонсон направив у Брюссель лист з проханням відкласти Brexit, але не підписав його. Він також відправив другий, вже підписаний лист, в якому пояснив, чому відтермінування є помилкою.