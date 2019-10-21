У Литву доставили американські танки і БМП

У понеділок до Литви прибула важка техніка американського батальйону, який буде розміщений в Литві на півроку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

В Литву доставили вісім танків Abrams і 21 бойову машину піхоти (БМП) Bradley, повідомив представник литовської армії зв'язків з громадськістю майор Гінтаутас Цюнис.

Ще кілька десятків танків будуть доставлені в найближчі тижні.

Як сказав міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, прибуття підрозділу США демонструє, що дислокація сил такого масштабу вже не табу.

"Це, насамперед, звістка для Литви і наших сусідніх країн НАТО про те, що ми є країнами, які в разі кризи будуть захищатися як частина НАТО, що союзники з нами", – заявив міністр в понеділок.

Читайте також Литва закупить у США вертольоти Black Hawk

"Це також меседж і для Росії, про те, що США залучені. Це додатковий фактор стримування", - сказав Каробліс.

Ця військова техніка, що належить розміщеному в Польщі 1-ому батальйону 7-ого кавалерійського полку, буде задіяна в навчаннях в Литві. Близько 500 представників сухопутних сил США пробудуть в Литві до весни.

За словами міністра, ці навчання важливі для відпрацювання підрозділом США доставки з морського порту на місце навчань, під час навчань військові ознайомляться з новою для них географією та погодними умовами.