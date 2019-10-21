В Литву доставили американские танки и БМП

В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в Литве на полгода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В Литву доставили восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley, сообщил представитель литовской армии связей с общественностью майор Гинтаутас Цюнис.

Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели.

По словам министра обороны Литвы Раймундас Кароблис, прибытие подразделения США показывает, что дислокация сил такого масштаба уже не табу.

"Это, прежде всего, сигнал для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы - страны, которые в условиях кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами", - заявил министр в понедельник.

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"Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания", - сказал Кароблис.

Эта военная техника, принадлежащая размещенному в Польше первому батальону седьмого кавалерийского полка, будет задействована в учениях в Литве. Около 500 представителей сухопутных сил США пробудут в Литве до весны.

По словам министра, эти учения важны для отработки подразделением США доставки из морского порта на место учений, во время учений военные ознакомятся с новой для них географией и погодными условиями.