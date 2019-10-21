Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 21 октября, обвинил западные государства в поддержке террористов из-за того, что они не поддержали операцию Анкары против сирийских курдов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Можете ли вы представить себе, что весь Запад поддержал террористов, и все напали на нас, включая государства-члены НАТО и Европейского Союза?" - сказал Эрдоган в Стамбуле.

"С каких это пор вы встали на сторону террора или PYD-YPG (сирийские курдские силы) вступили в НАТО, а мы не знаем об этом?" - спросил он.

Анкара заявляет, что YPG является "террористическим" ответвлением незаконной Рабочей партии Курдистана (PKK), которая с 1984 года ведет партизанскую борьбу на территории Турции. PKK занесена в черный список как террористическая группировка в Турции, США и ЕС.

Военные действия Анкары против курдов вызвали широкую международную критику и побудили некоторые страны НАТО приостановить продажу новых вооружений Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно высказывал "серьезные опасения" по поводу военной операции Турции, начатой ​​9 октября.

Турция объявила 120-часовое приостановление огня после переговоров с США.

Эрдоган должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во вторник в Сочи, чтобы обсудить вопрос Сирии.