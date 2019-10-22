Преемница Меркель - за создание в Сирии зоны безопасности с участием Турции и РФ

Председатель правящей партии Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала создать на севере Сирии "зону безопасности", которую контролировали б международные силы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Крамп-Карренбауэр, которая также возглавляет министерство обороны страны, рассказала в интервью DW.

Читайте также Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов в Сирии

По ее словам, это предложение согласовано в понедельник, 21 октября, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мое предложение - создать зону безопасности под международным контролем при участии Турции и с участием России", - заявила она.

По словам Крамп-Карренбауэр, это станет шагом в направлении стабилизации и восстановления региона, приведет к добровольному возвращению туда беженцев из Сирии.

Она пообещала обсудить этот проект на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится в Брюсселе 24-25 октября.

Читайте также Пентагон: США могут оставить войска у нефтяных месторождений в Сирии

Решение о возможном участии Бундесвера в инициативе должно быть одобрено Бундестагом.

"Мало говорить о том, что Европе не подобает быть сторонними наблюдателями, нужно вмешиваться в дискуссию собственными предложениями", - подчеркнула она, признав, что это предложение вызовет в немецком правительстве споры.