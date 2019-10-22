Північна Ірландія легалізує одностатеві шлюби і аборти

У Північній Ірландії в ніч на вівторок набули чинності зміни до законодавства, які декриміналізують аборти і одностатеві шлюби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зміни набули чинності після того, як 21 жовтня минув дедлайн, коли місцевий парламент міг заблокувати законодавство, ухвалене депутатами у Вестмінстері.

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Перші одностатеві шлюби в Північній Ірландії зможуть укласти в лютому 2020 року. Також уряд повинен до кінця березня розробити правила надання послуг з переривання вагітності.

До тепер аборт був дозволений в Північній Ірландії тільки в тому випадку, якщо життя жінки було в небезпеці або існувала загроза незворотної шкоди її фізичному чи психічному здоров'ю. За новим законодавством статті, відповідно до яких аборт був кваліфікований як кримінальний злочин, скасовані.

На території Британії одностатеві шлюби дозволені в Англії, Шотландії і Уельсі з 2014 року, але не в Північній Ірландії, де місцевий парламент не узаконював їх.

Робота асамблеї Північної Ірландії призупинена майже три роки на тлі суперечок між провідними протестантськими і католицькими партіями.