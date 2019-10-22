Северная Ирландия легализует однополые браки и аборты

В Северной Ирландии в ночь на вторник вступили в силу изменения в законодательство, которые декриминализируют аборты и однополые браки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Изменения вступили в силу после того, как 21 октября истек дедлайн, когда местный парламент мог заблокировать законодательство, принятое депутатами в Вестминстере.

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Первые однополые браки в Северной Ирландии смогут заключить в феврале 2020 года. Также правительство должно до конца марта разработать правила предоставления услуг по прерыванию беременности.

До сих пор аборт был разрешен в Северной Ирландии только в том случае, если жизнь женщины была в опасности или существовала угроза необратимого вреда ее физическому или психическому здоровью. По новому законодательству статьи, согласно которым аборт был квалифицирован как уголовное преступление, отменены.

На территории Великобритании однополые браки разрешены в Англии, Шотландии и Уэльсе с 2014 года, но не в Северной Ирландии, где местный парламент не утверждал их.

Работа ассамблеи Северной Ирландии приостановлена ​​почти три года на фоне споров между ведущими протестантскими и католическими партиями.